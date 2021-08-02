CALTAGIRONE. PICCHIA LA EX COMPAGNA DINANZI I FIGLIOLETTI: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno arrestato un 31enne del posto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Caltagirone.L’uomo, già destinatario del divi...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno arrestato un 31enne del posto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Caltagirone.

L’uomo, già destinatario del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna di anni 27, ne ha violato le prescrizioni affrontando in pieno giorno la poveretta in via Madonna della Via, mentre quest’ultima passeggiava in compagnia dei due figlioletti della coppia di 6 e 8 anni.

L’energumeno, dopo averla apertamente minacciata, l’ha aggredita sferrandole un violento pugno al volto che le ha causato un trauma al setto nasale, così come refertato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone.

L’informativa dei carabinieri, tramite la quale sono state puntualmente ricostruite le fasi dell’aggressione, è stata recepita in toto dal giudice che ne ha ordinato l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.