Caltagirone, ruba un paio di occhiali di marca da un negozio, 45enne riconosciuto e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, perché ritenuto responsabile del reato di furto...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Nella mattinata, il proprietario di un negozio di occhiali di questo centro cittadino si è presentato in caserma, denunciando d’aver subito il furto di un paio di occhiali da sole all’interno dell’esercizio commerciale, in orario di apertura. Nel fornire informazioni sul reato subito, il negoziante descriveva il paio di occhiali asportato, del valore commerciale di Euro 330, nonché dichiarava di conoscere l’autore del furto.

Infatti, dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato all’interno del negozio, fornite ai Carabinieri, si nota un uomo, a volto scoperto, curiosare tra gli scaffali fino ad individuare un occhiale ed occultarlo nelle tasche del proprio giaccone. Il repentino gesto è stato compiuto approfittando di un istante di distrazione da parte dell’addetto alle vendite.

Pertanto, l’uomo immortalato dal sistema di videosorveglianza veniva immediatamente riconosciuto sia dai Carabinieri, ai quali era già noto per pregresse vicende giudiziarie, che dai negozianti (sia dal proprietario del negozio che dall’addetto alle vendite) che lo conoscevano perché presentatosi altre volte presso il negozio.