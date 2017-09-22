CALTAGIRONE: RUBANO CIBO ALL'EUROSPIN, INDIVIDUATI E ARRESTATI

Ieri 21 settembre, verso le ore 13.35, su richiesta telefonica giunta al 112, personale della Stazione Carabinieri di Caltagirone interveniva in questa via Modica Manfredi, per segnalazione di furto i...

Ieri 21 settembre, verso le ore 13.35, su richiesta telefonica giunta al 112, personale della Stazione Carabinieri di Caltagirone interveniva in questa via Modica Manfredi, per segnalazione di furto in danno del supermercato “EUROSPIN”. Sul posto personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Caltagirone, veniva notiziato dal responsabile del supermercato, che poco prima, mentre si trovava all'interno del suddetto punto vendita, notava la presenza di tre giovani che, con un escamotage, erano riusciti ad uscire dalla porta d’ingresso del supermercato, con un carrello carico di prodotti alimentari.

Nello specifico, i tre giovani, dopo essere riusciti a condurre all’esterno il carrello pieno di prodotti, venivano raggiunti dal responsabile del punto vendita che intimava loro di riportare indietro la merce. I giovani, già pronti a caricare il contenuto sulla loro auto, reagivano dandosi a precipitosa fuga a piedi nelle zone adiacenti.

Sul posto i Militari operanti rinvenivano il carrello pieno di alimenti per un valore di € 1.131.00 circa, prontamente restituiti ai legittimi proprietari, nonché la Lancia Y, utilizzata dagli autori del reato per raggiungere il posto.

Il responsabile del supermercato riferiva che i giovani malfattori avevano già aperto il portellone posteriore dell’autovettura e stavano per caricare la merce, azione interrotta dal suo intervento. Forniva altresì le caratteristiche somatiche dei tre giovani malfattori nonché l’abbigliamento indossato.

Appresa tale notizia, personale della Stazione e della Compagnia dei Carabinieri unitamente a personale del Commissariato di P.S., iniziavano un’accurata ed estenuante perlustrazione della zona adiacente il supermercato, al fine di procedere al rintraccio dei predetti, visto che gli stessi, come confermato nell’immediatezza anche da personale del supermercato, si erano allontanati a piedi.

Verso le ore 17.10, personale del Commissariato di P.S. nel transitare in questa via Bungavillea, veniva allertato da personale del Nucleo Operativo della locale Compagnia dei Carabinieri che poco prima aveva notato la presenza di un giovane, corrispondente alle descrizioni fornite, che si nascondeva nel cortile interno dell’Istituto comprensivo “Piero Gobetti” di Lago Ballone.

Raggiunto il posto, dopo un’accurata perlustrazione, veniva individuato il giovane, il quale, data la notevole distanza e nonostante gli venisse intimato di fermarsi, riusciva a scavalcare la recinzione per darsi a precipitosa fuga nel terreno circostante.

Nel prosieguo dell’attività, il fuggitivo veniva rintracciato e bloccato in questa via Carmelo Caristia, nascosto sotto un’autovettura ivi parcheggiata, privo di documenti e riferiva di chiamarsi SAMPINO Ales cl. ’95; nella circostanza ammetteva le proprie responsabilità indicando quale autore e complice del furto anche un altro giovane che nel contempo era riuscito a nascondersi nei pressi della predetta scuola. Dopo accurate ricerche veniva individuato anche il secondo complice, un 22enne, che ammetteva la propria responsabilità.

I due soggetti venivano accompagnati presso la Compagnia dei Carabinieri di Caltagirone, per verificare la loro posizione e per le successive incombenze. Sul luogo teatro del furto, i militari della Stazione Carabinieri procedevano al sequestro della Lancia Y, dopo averla accuratamente perquisita.

I due giovani, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.