CALTAGIRONE, RUBANO MERCE E SOLDI DA UN NEGOZIO E PICCHIANO I COMMESSI CHE LE AVEVANO SCOPERTE

I Carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato due donne del luogo, Alessia Ritrovato Purrumeto di 22 anni e Manuela Monteverde di 31, nella flagranza dei reati di rapina e lesioni personali.

Le due donne, di cui la 31enne già in affidamento in prova ai servizi sociali in violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale per cui le era già stata comminata una condanna ad un anno di reclusione, avevano deciso di trascorrere una giornata “diversa”, forse ispirandosi a due modelli cinematografici come “Thelma e Louise”.

In particolare, la Ritrovato Purrumeto aveva deciso di rinnovare a costo zero il proprio guardaroba in un negozio di via Delle Industrie gestito da cinesi e quindi, con l’utilizzo di una tenaglia troncatrice, aveva asportato il dispositivo antitaccheggio da un paio di scarpe, occultandole opportunamente all’interno di un capiente zaino.

La repentina manovra, però, era stata notata da una dipendente dell’esercizio commerciale che, per il sol motivo d’aver chiesto alla donna contezza di quanto stesse facendo, è stata con risolutezza ridotta all’impotenza da quest’ultima che immediatamente la picchiava con calci e pugni guadagnandosi così la fuga dove all’esterno, pazientemente, la attendeva la complice a bordo di una Citroen C1. La commerciante cinese inseguiva le fuggiasche che però, pervase da una sorta di delirio di onnipotenza avranno pensato di rimpinguare anche i propri portafogli, ritornavano sui loro passi e, mentre stavolta era il turno della Monteverde a picchiare la malcapitata negoziante, la Ritrovato Purrumeto rientrava all’interno dell’esercizio commerciale per un supplemento di prelievo dirigendosi verso la cassa e, dopo aver distribuito ancora calci e schiaffi a chiunque le si poneva contro, rubava la somma di denaro custodita per un ammontare di circa 250 euro per poi allontanarsi definitivamente.

La richiesta d’intervento ai Carabinieri da parte della negoziante, che visitata dai medici dell’ospedale Gravina di Caltagirone riportava “severa distorsione cervicale. escoriazioni al collo e dell’arto superiore dx” con una prognosi di 21 giorni, consentiva l’immediato arrivo dei militari che, grazie alla descrizione delle vittime, riuscivano velocemente a localizzare in quel Viale Europa le due donne ancora a bordo dell’autovettura.

La conseguenziale perquisizione a carico delle due donne e delle loro rispettive abitazioni, consentiva ai militari di rinvenire capi di vestiario di provenienza furtiva, nonché 3 grammi di marijuana e 4 di hashish.

La merce rubata veniva riconsegnata al legittimo proprietario mentre le due donne, espletate le formalità di rito, sono state poste agli arresti domiciliari.