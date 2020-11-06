CALTAGIRONE. SCOPERTO GARAGE-LABORATORIO DOVE SI CONFEZIONAVA LA DROGA DA PIAZZARE AL DETTAGLIO: DUE I PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il 24enne Gioele BALTICO e il 26enne Gacem LOUHICHI, entrami del posto, poiché ritenuti responsabili d...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il 24enne Gioele BALTICO e il 26enne Gacem LOUHICHI, entrami del posto, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve attività info-investigativa i militari hanno fatto irruzione in quel garage di via Francesco Nigro, in uso ai correi, luogo in cui in loro presenza è stata eseguita una perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare: oltre 600 grammi di marijuana, 80 euro in contanti, un bilancino di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.