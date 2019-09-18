L’attività dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone continua a dare i suoi frutti. I militari infatti avevano appurato che due cittadini di origini albanesi, Fatjon Sulcaj d...

L’attività dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone continua a dare i suoi frutti.

CALTAGIRONE, SORPRESI A SPACCIARE DROGA IN CENTRO: ARRESTATI

I militari infatti avevano appurato che due cittadini di origini albanesi, Fatjon Sulcaj di 32 anni e Arjon Hasanaj di 25 anni, commerciavano droga che nascondevano nei pressi della loro abitazione, sostanze che poi spacciavano nel centro della cittadina del calatino.

Due Carabinieri hanno pertanto sorvegliato a distanza il casolare ove i due albanesi dimoravano e, al momento giusto, hanno allertato i loro colleghi con i quali hanno provveduto alla perquisizione dell’abitazione. Sfortuna per i due albanesi è stata l’apporto fornito da due carabinieri particolari: “Zero e Athos” due quattrozampe dal fiuto infallibile del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Nel corso della perquisizione, estesa anche al giardino ed alle autovetture a loro in uso, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 3 di cocaina, gr. 7 di marijuana e gr. 215 di ketamina, un bilancino di precisione e materiale occorrente per il confezionamento delle singole dosi, nonché quasi €. 7 mila in banconote provento dell’illecita attività.

Entrambi gli albanesi sono stati arrestati, in particolare Fatjon Sulcaj è stato tradotto nel carcere di Caltagirone mentre Arjon Hasanaj è stato ristretto agli arresti domiciliari.