CALTAGIRONE: SUPERA LE TRANSENNE E SI RIFIUTA DI FORNIRE GENERALITÀ, DENUNCIATO
In un pomeriggio dello scorso fine settimana, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di “Caltagirone” hanno denunciato un uomo per essers...
In un pomeriggio dello scorso fine settimana, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di “Caltagirone” hanno denunciato un uomo per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, benché richieste dai poliziotti.
In particolare, in occasione di una tradizionale manifestazione folkloristica, nei pressi del Tribunale, gli agenti hanno effettuato il controllo di un veicolo, responsabile di aver oltrepassato alcune transenne, posizionate a chiusura della strada.
I poliziotti hanno immediatamente bloccato la vettura per evitare che proseguisse la marcia, giungendo pericolosamente a ridosso del folto pubblico lì presente.
Nel corso dell’identificazione, nonostante la richiesta degli agenti, l’automobilista si è rifiutato di fornire le proprie generalità tenendo un atteggiamento irrispettoso verso i poliziotti.
L’uomo, un 54enne calatino, proprio per il suo comportamento, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.