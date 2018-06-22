I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il catanese Salvatore Privitera cl.56 e due calatini di 37 e 34 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzio...

I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il catanese Salvatore Privitera cl.56 e due calatini di 37 e 34 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

CALTAGIRONE: Trafficante riforniva i pusher: tre arresti

Fatale quel posto di controllo svolto in piena notte dagli uomini del Nucleo Radiomobile sulla Sp 48 (precisamente all’incrocio tra la Ss 417 e la Ss 124). I tre, mostrando un eccessivo nervosismo, hanno indotto i militari ad approfondire il controllo che, con l’ausilio delle pattuglie delle Stazioni di Grammichele, Mirabella Imbaccari e Sam Michele di Ganzaria, ha consentito di perquisire meticolosamente i tre occupanti e l’autovettura con conseguente rinvenimento e sequestro di:

Una busta di plastica termosaldata con all’interno 110 grammi di cocaina, ancora da tagliare e confezionare (valore al dettaglio di oltre 15.000 euro), altre dosi di cocaina, hashish e marijuana, 1.500 euro in banconote di diverso taglio, due bilancini elettronici di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da smerciare.

Tutto conduce gli investigatori a ipotizzare come il pregiudicato catanese avesse da poco rifornito di droga i due pusher calatini che in seguito avrebbero provveduto a tagliare e dosare la droga da immettere sul mercato calatino.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.