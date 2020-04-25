CALTAGIRONE, TRASFERITI IN OSPEDALE TUTTI I 24 POSITIVI DELLA CASA DI RIPOSO “DON BOSCO”

È stata sgomberata la casa di riposo “Don Bosco” di Caltagirone con il trasferimento in ospedale di tutti i suoi ospiti. Una decisione inevitabile considerata la diffusione dei contagi tra pazienti e...

È stata sgomberata la casa di riposo “Don Bosco” di Caltagirone con il trasferimento in ospedale di tutti i suoi ospiti. Una decisione inevitabile considerata la diffusione dei contagi tra pazienti e operatori all’interno della casa di riposo.

Complessivamente sono state trasferite 24 persone nei plessi Covid di quattro ospedali del Catanese: 7 al ‘Gravina’ di Caltagirone, 7 al San Marco, 5 al Garibaldi e altrettanti al Cannizzaro, questi ultimi nosocomi della città di Catania. Le operazioni si sono concluse alle 5.50 di stamane.

La notizia è stata confermata dall’assessore regionale Ruggero Razza. “Una notte di lavoro. Uno straordinario lavoro realizzato dagli operatori del 118 e dai volontari dell’emergenza. Dopo aver sentito il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo e il team messo a disposizione dall’Asp di Catania, si è deciso di sgomberare la casa di riposo. Grazie per la professionalità dimostrata a tutti gli operatori Seus e ai medici e infermieri impegnati nell’azione. Grazie a volontari, alla Croce rossa italiana, che ha partecipato alle operazioni con l’unità di biocontenimento. Sono immagini di grande professionalità che rendono onore a una giornata che deve unire tutti gli italiani nel sentimento di amore per la nostra Patria”.