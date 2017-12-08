CALTAGIRONE: TROVATO CADAVERE DECAPITATO E SENZA BRACCIA

Il cadavere di un uomo, forse un romeno, dall'apparente età di circa 50 anni, senza la testa e le braccia è stato trovato da carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone. Una prima...

Il cadavere di un uomo, forse un romeno, dall'apparente età di circa 50 anni, senza la testa e le braccia è stato trovato da carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone. Una prima ipotesi formulata dagli investigatori è che la mutilazione sia stata compiuta per impedire l'identificazione della vittima dal volto o dalle impronte digitali. Non è ritenuta attendibile la pista della criminalità organizzata, ma più probabile quella di un delitto maturato nell'ambito della sfera personale.

(ANSA)