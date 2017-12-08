CALTAGIRONE: TROVATO CADAVERE DECAPITATO E SENZA BRACCIA
Il cadavere di un uomo, forse un romeno, dall'apparente età di circa 50 anni, senza la testa e le braccia è stato trovato da carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone. Una prima...
A cura di Redazione
Il cadavere di un uomo, forse un romeno, dall'apparente età di circa 50 anni, senza la testa e le braccia è stato trovato da carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone. Una prima ipotesi formulata dagli investigatori è che la mutilazione sia stata compiuta per impedire l'identificazione della vittima dal volto o dalle impronte digitali. Non è ritenuta attendibile la pista della criminalità organizzata, ma più probabile quella di un delitto maturato nell'ambito della sfera personale.
(ANSA)