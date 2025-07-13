CALTAGIRONE, UOMO FORZA POSTO DI BLOCCO CON SUV RUBATO: CARABINIERE SPARA ALLE RUOTE. IL CONDUCENTE FUGGE A PIEDI

Un uomo alla guida di un Suv, che sarebbe stato rubato, ha forzato un posto di blocco dei carabinieri a Caltagirone cercando di travolgere i militari dell'Arma che gli avevano imposto l'alt.Nell'inseg...

Un uomo alla guida di un Suv, che sarebbe stato rubato, ha forzato un posto di blocco dei carabinieri a Caltagirone cercando di travolgere i militari dell'Arma che gli avevano imposto l'alt.

Nell'inseguimento che ne è seguito, con tamponamento tra i due mezzi, un carabiniere avrebbe esploso dei colpi di pistola alle ruote del fuoristrada per fermarlo.

Il Suv si è schiantato contro un muro e il conducente è riuscito a fuggire a piedi.

Nella zona sono in corso le ricerche del fuggitivo, che sarebbe stato identificato perchè ha precedenti penali. La Procura di Caltagirone, diretta da Rosanna Casabona, coordina le indagini e sta valutando se indagare l'uomo per tentato omicidio.