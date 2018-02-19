CALTAGIRONE: Vince un milione giocando un euro

CALTAGIRONE: Vince un milione

A pochi giorni dall’esordio MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha già assegnato un premio da un milione di euro. Nell’estrazione di venerdì 16 febbraio 2018 un fortunato giocatore di Caltagirone (Catania), grazie a MillionDAY ha indovinato i 5 numeri vincenti, e grazie a una giocata da 1 euro ha centrato il premio di prima categoria.

A portargli fortuna la combinazione 40, 41, 44, 46, 48. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria della sig.ra Oriana Failla in Viale Mario Milazzo, 108.