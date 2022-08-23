CALTAGIRONE. VIOLENZA SESSUALE SU 13ENNE, COSTRINGEVANO IL MINORE A RAPPORTI E PALPEGGIAMENTI: ARRESTATI DUE UOMINI ED UNA DONNA

Su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emess...

Su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, nei confronti di due uomini di 41 anni, di 49 e di una donna di 44, gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale nei confronti di un minore che non aveva ancora compiuto 14 anni al momento dei fatti.

L’indagine scaturisce dalla denuncia della vittima sporta l’8 agosto e, allo stato attuale del procedimento, emerge che qualche giorno prima, presso l’abitazione di una delle persone raggiunte dalla misura cautelare, di lui parente, il minore sarebbe stato costretto a praticare un rapporto orale, a subire strusciamenti e palpeggiamenti nonché ad assistere a rapporti sessuali.

A seguito dei fatti, il tormento interiore del ragazzo lo avrebbe poi spinto a confidarsi con i propri cari qualche giorno dopo e a decidersi a sporgere dettagliata denuncia.

I due uomini sono stati associati presso la Casa Circondariale di Caltagirone, mentre la donna è stata tradotta presso il carcere palermitano di Pagliarelli, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.