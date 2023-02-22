CALTANISETTA. FISSA UN APPUNTAMENTO A “LUCI ROSSE”, MA SCOPRE CHE È UNA TRANS E LA PICCHIA

Ha fissato un appuntamento hot ma quando ha incontrato la sedicente escort ha scoperto che la lei era un trans. Così, preso dalla delusione e dall’ira per essere stato ingannato, l’ha aggredita.E’ acc...

Ha fissato un appuntamento hot ma quando ha incontrato la sedicente escort ha scoperto che la lei era un trans. Così, preso dalla delusione e dall’ira per essere stato ingannato, l’ha aggredita.

E’ accaduto ieri sera in una via del centro storico di Caltanissetta. Un uomo del luogo, dopo avere visto un annuncio su un sito di incontri, ha fissato l’appuntamento.

Si è presentato alla porta del luogo stabilito e una volta entrato, è stato invitato a pagare anticipatamente.

Dopo un primo scambio di battute però ha capito che quella che aveva di fronte non era una donna e ha cominciato a inveire contro la escort.

Quest’ultima spintonata e picchiata ha cercato di difendersi riuscendo a contattare le forze dell’ordine.

Il cliente si è quindi dileguato facendo perdere le sue tracce anche se ora rischia una denuncia per aggressione.