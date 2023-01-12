CALTANISSETTA, ARMATI DI PISTOLA E COLTELLO TENTANO RAPINA IN UN NEGOZIO: 4 ARRESTATI, TRE DI LORO SONO MINORENNI

Quattro giovani, tre dei quali minorenni, sono stati arrestati per tentativo di rapina a Caltanissetta, dai poliziotti della Squadra Mobile in esecuzione di un'ordinanza dei gip del Tribunale e del Tr...

Quattro giovani, tre dei quali minorenni, sono stati arrestati per tentativo di rapina a Caltanissetta, dai poliziotti della Squadra Mobile in esecuzione di un'ordinanza dei gip del Tribunale e del Tribunale per i minorenni.

I quattro indagati, tutti condotti ai domiciliari, sono sospettati di aver tentato di rapinare un commerciante che ha una rivendita di oggettistica nel centro storico di Caltanissetta.

Le due vittime avevano raccontato alla polizia che quattro giovani, con i volti travisati, dei quali uno armato di pistola e uno di coltello, li avevano minacciati per impossessarsi del denaro contenuto nella cassa.

La resistenza del titolare aveva fatto desistere i rapinatori che si erano dileguati prima dell'arrivo delle volanti. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno acquisito elementi per la ricostruzione dell'assalto, esaminando numerose immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, ricostruendo le fasi di preparazione della rapina, quelle dell'esecuzione e la fuga degli autori. L'attività investigativa ha condotto all'individuazione da parte degli agenti di uno dei rapinatori, riconosciuto poiché vestito allo stesso modo del giorno in cui aveva tentato la rapina.

Il giovane in presenza del padre ha ammesso di aver partecipato al tentativo di rapina e ha collaborato con i poliziotti. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato gli altri sospettati che hanno confessato consegnando la pistola e il coltello