CALTANISSETTA: Auto sulla folla alla veglia di Pasqua, morta una donna

Un'anziana è morta dopo essere stata travolta da un'auto ieri sera a Caltanissetta, mentre insieme a due amiche stava andando in via De Cosmi nella chiesa San Pietro per prendere parte alla veglia Pasquale.

La donna è morta questa mattina, mentre le altre due, di 82 e 93 anni, hanno riportato fratture multiple e sono ricoverate in ospedale.

A perdere la vita è stata Lucia Costa, di 82 anni. Le tre sono state investite da una Fiat Panda guidata da una donna di 61 anni.

Ancora da accertare le cause dell'incidente. "La sessantunenne - affermano i carabinieri - è in stato confusionale e non riesce a spiegare come abbia fatto a non accorgersi delle tre anziane".