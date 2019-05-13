CALTANISSETTA, CALCI E PUGNI ALLA MOGLIE PER GELOSIA E POI AGGREDISCE UN PASSANTE: DENUNCIATO 47ENNE

Calci e pugni alla moglie per gelosia, poi aggredisce un passante scambiandolo per l’amante della donna.I poliziotti della sezione volante hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 47en...

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 47enne per i reati di violenza privata e lesioni aggravate.

Nel pomeriggio di sabato una pattuglia della polizia è intervenuta in viale Amedeo, nella villa comunale, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. Gli agenti hanno identificato le persone coinvolte ricostruendo l’accaduto.

Un 47enne, poco prima, per gelosia, aveva aggredito la propria moglie, colpendola con calci e pugni. L'uomo ha perso il controllo perché aveva il sospetto che la donna parlasse al telefono con l’amante.

Il quarantasettenne ha tolto il telefono alla donna e si è scagliato contro un altro uomo, che si trovava all’interno della villa comunale insieme ai suoi figli minorenni, al quale la donna si era rivolta per essere difesa, scambiandolo per il suo amante.

Dopo l’arrivo della polizia, l’aggressore ha riconosciuto di aver colpito per errore la persona sbagliata al quale ha provocato lesioni personali al volto.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia, per essere medicato. L’aggressore è stato, invece, condotto in questura e denunciato per violenza privata e lesioni aggravat