CALTANISSETTA, COL CAMION CONTROMANO: ERA DROGATO E TENEVA MARIJUANA IN CABINA. DENUNCIATO 50ENNE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

La Sezione di Polizia Stradale di Caltanissetta ha indagato in stato di libertà un uomo originario della provincia di Catania di 50 anni, per guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di sostan...

La Sezione di Polizia Stradale di Caltanissetta ha indagato in stato di libertà un uomo originario della provincia di Catania di 50 anni, per guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ottica dello svolgimento di servizi di vigilanza stradale, personale della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel transitare all’altezza della Galleria S. Elia sulla SS640 incrociava un complesso veicolare superiore a 7T sul tratto di Statale ove vige il divieto di transito per quella categoria di veicoli.

Gli operatori notavano che il conducente percorreva il tratto strada a velocità non commisurata che invadeva l’opposto senso di marcia per favorire le sue traiettorie poiché le percorreva a forte velocità, tratto di strada che si presenta con una pendenza del 9% e con diverse curve a stretto raggio, nonostante dall’apposto senso di marcia sopraggiungessero altri veicoli.

Lo spericolato conducente nel completare l’ultima curva impegnava totalmente la corsia destinata all’opposto senso di marcia creando pericolo alla circolazione stradale.

Alla guida del convoglio vi era il conducente professionale S.P., munito di Patente di guida cat. A-DE e CQC.

Al conducente venivano contestate oltre alla manovra di contromano, anche il divieto di transito per la sua categoria di veicoli in quel tratto di statale, la velocità non commisurata alla caratteristica della strada ed una serie di violazione riguardanti l’inefficienza del mezzo.

Durante la fase del controllo, a bordo della cabina del mezzo pesante, si rinveniva un involucro in carta alluminio contenente presumibilmente della sostanza stupefacente del tipo Marijuana di gr 49 che veniva sequestrata. Tenuto conto delle condizioni psicofisiche del conducente che lasciavano presumere che lo stesso avesse assunto di recente dello stupefacente lo stesso veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Elia di Caltanissetta, per essere sottoposto agli accertamenti tossicologici.

Nel contempo e nell’attese delle risultanze degli esami tossicologici al trasgressore venivano contestate e notificate diverse violazioni al codice della strada per la condotta di guida, ove è previsto il ritiro si patente per la successiva sospensione da uno a tre mesi e la decurtazione di 15 punti. Successivamente oltre alle citate infrazioni veniva ritirata la patente anche per la guida in stato di ebbrezza e venivano decurtati ulteriori 10 punti sulla patente di guida ed una maggiore durata della sospensione della patente con eventuale revoca.