CALTANISSETTA, COPPIA LITIGA E LASCIA IL CANE PER GIORNI IN BALCONE: ANIMALE IN FIN DI VITA

Uno dei due viene allontanato, l'altra va via di casa e a farne le spese è stato il loro povero cane rimasto per giorni nel balcone con il caldo. E' accaduto in via Redentore a caltanissetta dove due...

Uno dei due viene allontanato, l'altra va via di casa e a farne le spese è stato il loro povero cane rimasto per giorni nel balcone con il caldo. E' accaduto in via Redentore a caltanissetta dove due giorni fa la coppia ha litigato e mentre l'uomo sarebbe stato allontanato la donna sarebbe andata via di casa lasciando il cane da solo sul balcone. Due giorni di sofferenze per il povero animale, senza acqua e cibo e con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi. Ad accorgersi delle sofferenze del cagnolino, un pincher ormai in fin di vita, è stato il vicino di casa che ha contattato i vigili del fuoco. Pompieri e polizia hanno liberato il povero animale che è stato affidato al veterinario dell'Asp. Le sue condizioni sono gravissime.