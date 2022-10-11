CALTANISSETTA, COPPIA LITIGA: LEI STACCA PEZZO DI LABBRO AL FIDANZATO

Doveva essere un incontro amoroso e invece, a causa della gelosia, si è trasformato in un match violento.Un uomo e una donna, entrambi cinquantenni sono finiti in ospedale dopo essersi picchiati selva...

Doveva essere un incontro amoroso e invece, a causa della gelosia, si è trasformato in un match violento.

Un uomo e una donna, entrambi cinquantenni sono finiti in ospedale dopo essersi picchiati selvaggiamente.

I due, nella tarda serata di ieri, sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia: la donna per le tumefazioni e le escoriazioni al volto, l'uomo perché mutilato di un pezzo del labbro inferiore. In ospedale sono intervenuti i poliziotti, che hanno sentito i due protagonisti della vicenda, e i medici per ricostruire l'accaduto.

Sembrerebbe che i due nel corso di un incontro amoroso, finita l'iniziale passione, siano stati travolti dalla gelosia e a quel punto sarebbe iniziata una vera e propria colluttazione con morsi e calci. (ANSA).