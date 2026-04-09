Caltanissetta, droga venduta sui social e spedita per posta: 2 arresti, oltre 2 milioni di euro e 4mila spedizioni

I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato, in provincia di Napoli, due persone sorprese all'interno di un laboratorio in cui venivano confezionati grossi quantitativi di droga destinati a tutta la penisola.

Sequestrati circa 10 chili di stupefacenti.

L'attività investigativa nasce da un precedente sequestro avvenuto a settembre a Caltanissetta: da lì è stato possibile sviluppare una indagine che ha scoperto una filiera illecita la cui cabina di regia era a Napoli.

I due indagati vendevano cocaina, hashish e marijuana usando una piattaforma social, e poi rifornivano i clienti, attraverso spedizioni postali o corrieri.

La droga sequestrata avrebbe portato nelle casse della banda 100mila euro.

I successivi accertamenti economici finanziari effettuati sugli arrestati, anche mediante l'analisi delle oltre 4000 spedizioni effettuate, hanno consentito di accertare un giro di affari, dal 2024, per oltre due milioni di euro.