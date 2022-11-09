CALTANISSETTA. PARROCO SORPRESO A SPIARE PALLAVOLISTE MENTRE SI STAVANO CAMBIANDO

Un parroco di Caltanissetta è stato sorpreso da una pattuglia della polizia mentre, arrampicato su una sedia, spiava alcune pallavoliste che si stavano cambiando negli spogliatoi del Palazzetto dello...

Un parroco di Caltanissetta è stato sorpreso da una pattuglia della polizia mentre, arrampicato su una sedia, spiava alcune pallavoliste che si stavano cambiando negli spogliatoi del Palazzetto dello Sport di Pian del Lago.

A notare il sacerdote è stato un passante, che ha avvisato le forze dell'ordine.

Di fronte alla richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, il religioso si è giustificato dicendo di avere avuto "un momento di debolezza".

La questura ha trasmesso un'informativa alla Procura, senza tuttavia formalizzare alcuna ipotesi di reato nei confronti del parroco. La notizia, tuttavia, è rimbalzata sui social ed è stata pubblicata da numerosi siti di informazione