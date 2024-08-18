CALTANISSETTA. PASTORE ENTRA CON LE PECORE IN UN TERRENO PRIVATO, COLPISCE ALLA TESTA IL PROPRIETARIO E LUI GLI SPARA

Un pastore, entrato col suo gregge in un terreno privato, ieri nel tardo pomeriggio è stato ferito a una gamba a colpi di pistola dopo un alterco col proprietario dell'appezzamento di terreno, a Calta...

A sparare è stato il generale dei carabinieri Rosario Naro, dopo essere stato aggredito dal pastore.

Secondo quanto apprende l'ANSA il pastore si sarebbe introdotto con le pecore nel terreno e, di fronte alle rimostranze del proprietario, avrebbe colpito alle testa il generale con un bastone; lui avrebbe reagito sparandogli a una gamba.

Entrambi sono finiti in ospedale, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Stanno indagando i poliziotti della squadra mobile. A quanto pare il generale avrebbe rimproverato il pastore perché le pecore avrebbero rovinato le piante di olivo, da qui sarebbe nato l'alterco.

Il generale dei carabinieri Rosario Naro è il padre di Aldo, il giovane medico morto in seguito a una violenta aggressione nella discoteca Goa a Palermo, il 14 febbraio del 2015.