CALTANISSETTA. RUBA SEDIA A ROTELLE DEL PRONTO SOCCORSO PER TORNARE A CASA: DENUNCIATO

Ruba una sedia a rotelle dal pronto soccorso per tornare a casa e vien denunciato dalla polizia per furto aggravato.

E' successo la notte scorsa a Caltanissetta.

Un ventiquattrenne - che poco prima era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia ferito e in stato di ubriachezza - dopo essere stato medicato, ha rubato una sedia a rotelle dall'astanteria dirigendosi verso la città.

A dare l'allarme la guardia giurata in servizio nella portineria principale dell'ospedale. L'equipaggio di una volante, ha intercettato il fuggitivo in via Leone XIII. Il giovane, condotto in questura, ha riferito agli agenti che si era impossessato della carrozzina per recarsi nella sua abitazione distante parecchi chilometri dal presidio ospedaliero.