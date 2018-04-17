CALTANISSETTA: Superenalotto, centrato un sei da 130,2 milioni
Sei da oltre 130 milioni centrato questa sera al Superenalotto.Festa a Caltanissetta, grazie alla sestina vincente del SuperEnalotto che regala un Jackpot da 130,2 milioni di euro.Si tratta del primo...
Si tratta del primo 6 realizzato nel 2018, con la sestina vincente che mancava dall’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) vennero vinti 77,7 milioni di euro.
La schedina con la combinazione vincente - 73 12 72 23 39 54, Jolly 53, SuperStar 75 - è stata convalidata, come informa Agipro, nel punto vendita Edicola di via Vitaliano Brancati 15.
Il “6” realizzato questa sera è il 119 esimo nella storia del SuperEnalotto e al quinto posto nella classifica dei premi più alti mai assegnati dal gioco.
Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per 3,3 miliardi di euro.