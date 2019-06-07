CALTANISSETTA, VOLONTARIO CROCE ROSSA ARRESTATO PER ABUSI SU MINORENNE

I carabinieri a Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un uomo di 36 anni nisseno, per i reati di violenza sessuale, d...

I carabinieri a Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un uomo di 36 anni nisseno, per i reati di violenza sessuale, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine, coordinata dalla Procura, è partita a settembre scorso, in seguito ad una querela dei genitori di una ragazza di 13 anni che aveva denunciato un volontario della Croce Rossa Italiana, il quale, in un campo scout a Caltanissetta, aveva molestato la bambina.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato numerosissimi file contenenti materiale pedopornografico