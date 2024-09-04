CAMERIERE AGGREDITO BRUTALMENTE SU NAVE DA CROCIERA: CROCERISTA DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI CATANIA

Siamo nel bel mezzo di una crociera, a bordo di una nave di lusso, quando un passeggero, molesto e piuttosto agitato, ha aggredito un cameriere nella sala ristorante, colpendolo ripetutamente al volto...

A seguito della querela presentata dalla vittima, gli agenti della Polizia di Frontiera “Scalo Marittimo” di Catania, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il crocerista, 57enne di Palermo, per la deformazione dell'aspetto della persona, mediante lesioni permanenti al viso.

In sede di denuncia il cameriere ha raccontato di lavorare a bordo della nave da crociera e che nel corso della navigazione, in quel momento in acque nazionali, avendo lasciato da qualche ora il porto di Taranto, durante il suo turno serale di servizio, si è avvicinato ad uno dei tavoli dove erano seduti diversi passeggeri.

Uno di questi, in possesso di una carta “all inclusive”, che consente di chiedere un numero illimitato di bevande, ne ordinava diverse.

Il cameriere, ritornato al tavolo con le bevande richieste, ha notato che il passeggero le portava ad altre persone sedute ad un tavolo vicino, pertanto, gli faceva notare che con tale comportamento stava contravvenendo alle regole contrattuali, poiché l’utilizzo della carta è esclusivamente personale.

Nonostante ciò il passeggero ha iniziato ad ordinare ripetutamente diverse bevande che puntualmente gli sono state portate al tavolo.

Ad un certo punto, attesa l’insistenza nelle ordinazioni, il cameriere ha precisato al passeggero che avrebbe dovuto attendere del tempo per avere le altre bevande ordinate poiché doveva andarle a prendere all’interno di un box adiacente.

Il crocierista, infastidito dall’attesa, si è alzato dal proprio tavolo afferrando un bicchiere pieno di birra e, una volta entrato all’interno del box, lo rovesciava con veemenza in testa ad un altro cameriere, confondendolo con colui che fino a quel momento lo aveva servito al tavolo, per poi allontanarsi velocemente.

Avendo assistito a tale scena il cameriere si è recato immediatamente dal suo responsabile raccontandogli quanto stava accadendo ma, mentre si accingeva a rientrare nella parte del ristorante di sua competenza, si è imbattuto nel crocierista, il quale ha afferrato un calice di vetro e dopo avergli versato addosso il liquido contenuto, lo ha usato per percuoterlo più volte sul viso con violenza, fino a romperlo in più pezzi.

Il cameriere è stato immediatamente soccorso e condotto all’ospedale di bordo dove ha ricevuto le cure mediche necessarie ed alcuni punti di sutura.

Attesa la gravità di quanto accaduto, il comandante della nave ha deciso di far sbarcare il passeggero autore dell’aggressione in Grecia, primo porto utile.

Ricevuta la denuncia e il file video di quanto accaduto gli agenti della Polizia di Frontiera di Catania, all’esito degli accertamenti condotti, hanno denunciato in stato di libertà l’autore dell’aggressione per deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato severamente punico dal Codice penale.