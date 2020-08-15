CAMION A LIPARI PRECIPITA IN MARE, FERITO AUTISTA

Un camion della spazzatura dopo un volo di oltre 10 metri è finito in mare, a Lipari. Ferito l'autista, un meccanico di Patti. Il mezzo veniva dal via Falcone-Borsellino e stava per immettersi a Bagna...

Un camion della spazzatura dopo un volo di oltre 10 metri è finito in mare, a Lipari. Ferito l'autista, un meccanico di Patti. Il mezzo veniva dal via Falcone-Borsellino e stava per immettersi a Bagnamare, ma poco dopo la curva forse ha sbandato, ha divelto il muretto ed è finito in mare. L'incidente è accaduto proprio davanti alla sede dei vigili del fuoco che si sono subito mobilitati. Da Pignataro è giunta la motovedetta della guardia costiera, e anche dei natanti privati tra i quali il gommone dell'Eolmare che ha proceduto al recupero dell'autista. Un'l'ambulanza ha trasferito l'autista in ospedale: il dipendente della ditta Loveral ha rischiato l'asfissia d'annegamento. Adesso si procede al recupero del mezzo pesante per evitare un rischio d'inquinamento da gasolio e olio, oltre che per l'immondizia che è finita in mare.

