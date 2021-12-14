95047

14 dicembre 2021 09:17
CAMION CARICO DI ALLUMINIO SI RIBALTA IN CONTRADA POGGIO MONACO
Un autoarticolato si è ribaltato ieri pomeriggio, 13 dicembre 2021.

Un camion, carico di materiale in alluminio, si è rovesciato su un fianco finendo nel canale  che costeggia l'arteria e i campi  sulla strada provinciale 24 in contrada Poggio Monaco.

Ingenti i danni al mezzo pesante, illeso fortunatamente l'autista

Il carico è finito in mezzo alla carreggiata.

Disagi al traffico durante le operazioni di recupero che si sono protratti fino a tarda serata, l'arteria è rimasta chiusa a senso unico alternato per consentire i rilievi dei militari e la successiva rimozione del rimorchio incidentato e del materiale finito sulla carreggiata.

Sul posto un autogru per il recupero del mezzo ed i Carabinieri della locale stazione di Paternò.

