CAMION CARICO DI ALLUMINIO SI RIBALTA IN CONTRADA POGGIO MONACO
Un autoarticolato si è ribaltato ieri pomeriggio, 13 dicembre 2021.
Un camion, carico di materiale in alluminio, si è rovesciato su un fianco finendo nel canale che costeggia l'arteria e i campi sulla strada provinciale 24 in contrada Poggio Monaco.
Ingenti i danni al mezzo pesante, illeso fortunatamente l'autista
Il carico è finito in mezzo alla carreggiata.
Disagi al traffico durante le operazioni di recupero che si sono protratti fino a tarda serata, l'arteria è rimasta chiusa a senso unico alternato per consentire i rilievi dei militari e la successiva rimozione del rimorchio incidentato e del materiale finito sulla carreggiata.
Sul posto un autogru per il recupero del mezzo ed i Carabinieri della locale stazione di Paternò.