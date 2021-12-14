CAMION CARICO DI ALLUMINIO SI RIBALTA IN CONTRADA POGGIO MONACO

Un autoarticolato si è ribaltato ieri pomeriggio, 13 dicembre 2021.Un camion, carico di materiale in alluminio, si è rovesciato su un fianco finendo nel canale che costeggia l'arteria e i campi sull...

A cura di Redazione 14 dicembre 2021 09:17

Condividi