CAMION CARICO DI FICHI D'INDIA FUORI STRADA SULLA SS 417: GRAVE IL CONDUCENTE TRASPORTATO IN ELISOCCORSO

Mineo (CT), 9 ottobre 2024 – La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia è intervenuta oggi, poco dopo le 12.30, a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto al Km 33 della Strada Statale 417, nel territorio del Comune di Mineo, in provincia di Catania.

L'incidente ha coinvolto un camion che trasportava fichi d'india.

Il conducente del mezzo pesante, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e terminando la corsa nelle campagne circostanti.

I Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area e prestato assistenza al conducente del camion.

Quest'ultimo è stato soccorso e trasportato in ospedale con un elicottero del Servizio 118, a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell'ANAS, per eseguire i rilievi e gestire la viabilità lungo la strada.

Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente.