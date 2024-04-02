CAMION CONTRO MURO IN ZONA SAN MARCO, DIVELTO PALO DELLA SEGNALETICA

Nella mattinata odierna, precisamente il 2 aprile 2024, si è verificato un altro incidente stradale a Paternò.Fortunatamente, non si sono registrate gravi ferite per le persone coinvolte. Il protagoni...

Nella mattinata odierna, precisamente il 2 aprile 2024, si è verificato un altro incidente stradale a Paternò.

Fortunatamente, non si sono registrate gravi ferite per le persone coinvolte.

Il protagonista dell'incidente è stato un camion che stava percorrendo via dei Coralli. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda "di San Marco", dove il conducente del veicolo, presumibilmente a causa di un guasto al mezzo, ha urtato contro il muro che delimita la carreggiata.

Nell'impatto, un palo della segnaletica stradale è stato divelto, complicando ulteriormente la situazione.

Di conseguenza, il traffico nella zona interessata ha subito rallentamenti.