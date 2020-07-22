CAMION ESCE DI STRADA E SI RIBALTA NEI PRESSI DELLA BASE DI SIGONELLA, FERITO CONDUCENTE
22 luglio 2020 12:10
Un incidente stradale autonomo si è verificato, questa mattina, sulla SS 192, nei pressi della Base dell'Aeronautica militare di Sigonella (CT).
Un autoarticolato é uscito di strada per cause in corso di accertamento.
Il conducente ha riportato ferite lievi.
Sul posto é intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania.
Sul posto personale sanitario del Servizio 118 e Polizia Locale.
