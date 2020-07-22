95047

CAMION ESCE DI STRADA E SI RIBALTA NEI PRESSI DELLA BASE DI SIGONELLA, FERITO CONDUCENTE

Un incidente stradale autonomo si è verificato, questa mattina, sulla SS 192, nei pressi della Base dell'Aeronautica militare di Sigonella (CT).Un autoarticolato é uscito di strada per cause in corso...

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2020 12:10
CAMION ESCE DI STRADA E SI RIBALTA NEI PRESSI DELLA BASE DI SIGONELLA, FERITO CONDUCENTE -
News
Condividi

Un incidente stradale autonomo si è verificato, questa mattina, sulla SS 192, nei pressi della Base dell'Aeronautica militare di Sigonella (CT).

Un autoarticolato é uscito di strada per cause in corso di accertamento.

Il conducente ha riportato ferite lievi.

Sul posto é intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania.

Sul posto personale sanitario del Servizio 118 e Polizia Locale.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/07/VID-20200722-WA0002.mp4

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047