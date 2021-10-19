CAMION IN AVARIA SULLA SS121, RALLENTAMENTI DIREZIONE MISTERBIANCO
A cura di Redazione
19 ottobre 2021 08:48
Leggeri disagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un camion in avaria.
Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania..
Nel tratto interessato il traffico viene deviato sulla corsia di sorpasso.
Al momento si segnalano rallentamenti alla circolazione
