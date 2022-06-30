CAMION IN PANNE SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA
Giornata di incidente nel nostro comprensorio, e disagi chi sta percorrendo in questi minuti (14.20) la superstrada 121.
Nel tratto in direzione Paternò, si è verificato intorno alle ore 13 un incidente con il conseguimento ribaltamento di un Fiat Doblò (LEGGI QUI LA NOTIZIA) con il bilancio di quattro feriti , tratto che ancora sta registrando disagi al traffico per consentire le operazione di ripristino sicurezza del tratto stradale.
Disagi pure in direzione Catania, per fortuna non si tratta di nessun incidente, ma di un camion che è rimasto in panne in corsia di sorpasso sulla ss121, un centinaio di metri dopo lo svincolo Piano Tavola in direzione Catania.
Al momento si segnalano lunghe code, a partire dallo svincolo di zona industriale Belpasso.
Nel tratto interessato il traffico viene fatto transitare su un unica corsia.