CAMION IN PANNE SULLA SS284 NEI PRESSI SVINCOLO DI PATERNO’ , DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

Paternò, 8 novembre 2024 – Nella mattinata di oggi, un guasto meccanico a un camion ha creato forti disagi al traffico lungo la SS284, nei pressi dello svincolo di Paternò/Ragalna. L’automezzo, mentre stava percorrendo la superstrada, ha subito un improvviso blocco meccanico che ha costretto il conducente a fermarsi ai bordi della carreggiata.

L'inconveniente sta causando notevoli ripercussioni alla circolazione, con code e rallentamenti che si estendono per diversi chilometri, coinvolgendo sia i veicoli diretti verso Catania sia quelli verso Adrano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e una squadra di soccorso stradale per ripristinare la viabilità il prima possibile, ma al momento non è stato ancora risolto il guasto.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi per evitare l’area interessata dall'incidente.