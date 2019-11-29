CAMION PARTITO DA PATERNÒ BLOCCATO CON CARNE E LATTICINI DIRETTI A MALTA

All'interno di un camion frigorifero che si stava imbarcando per Malta, la guardia di finanza ha sequestrato due grandi contenitori con 1100 chilogrammi di carne e 680 di latticini su un camion diret...

All'interno di un camion frigorifero che si stava imbarcando per Malta, la guardia di finanza ha sequestrato due grandi contenitori con 1100 chilogrammi di carne e 680 di latticini su un camion diretto a Malta. Il mezzo pesante proveniva da Paternò e trasportava anche due moto e altro materiale.

È stato richiesto l'intervento dei tecnici della sicurezza alimentare dell'Asp.

Gli alimenti sono stati posti sotto sequestro penale. Si tratta di una operazione condotta dalla guardia di finanza di Pozzallo, che scaturisce dall' intensificazione dei controlli anche per la crescente attenzione turistica e commerciale rilevata da e per Malta dal porto di Pozzallo.