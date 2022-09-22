CAMION PERDE CARICO SULLA SS121, TRAFFICO BLOCCATO E LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

FLASHUn incidente è avvenuto questa mattina, 22 Settembre 2022 sulla superstrada 121.Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un camion che mentre stava percorrendo la ss121 nei pressi dello sv...

Un incidente è avvenuto questa mattina, 22 Settembre 2022 sulla superstrada 121.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un camion che mentre stava percorrendo la ss121 nei pressi dello svicolo del centro commerciale in direzione Catania, ha perso il carico che stava trasportando, facendolo finire sulla sede stradale.

A causa dell'incidente si stanno registrando lunghe code e il traffico automobilistico è al momento (ore 07.40) bloccato con coda di circa 3 che inizia dal svincolo Palazzolo

Sul posto stanno operando i mezzi di soccorso per il recupero del carico e le forze dell'ordine per il ripristino della situazione e i rilievi del caso.

