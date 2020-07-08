CAMION PERDE LE RUOTE SULLA SIRACUSA-CATANIA, FERITA 14ENNE DI ADRANO
Momenti di paura questa mattina, al Km 131+450 , lungo la Siracusa–Catania, all’altezza del Comune di Augusta, dove si è sfiorata una vera e propria tragedia.
Un camion dei rifiuti perde due ruote e i copertoni colpiscono le vetture che percorrevano la strada in senso opposto
Danni ingenti per le auto, ma ferita lievemente la passeggera di una delle due vetture, B.C. Di 14 anni di Adrano.
Sul posto immediati i soccorsi con gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e trasferita all'ospedale per le cure del caso.
Forti i rallentamenti si sono verificati sul tratto interessato dall'incidente.