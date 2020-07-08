95047

CAMION PERDE LE RUOTE SULLA SIRACUSA-CATANIA, FERITA 14ENNE DI ADRANO

Momenti di paura questa mattina, al Km 131+450 , lungo la Siracusa–Catania, all’altezza del Comune di Augusta, dove si è sfiorata una vera e propria tragedia.Un camion dei rifiuti perde due ruote e i...

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2020 19:32
CAMION PERDE LE RUOTE SULLA SIRACUSA-CATANIA, FERITA 14ENNE DI ADRANO -
Dintorni
Condividi

Momenti di paura questa mattina, al Km 131+450 , lungo la Siracusa–Catania, all’altezza del Comune di Augusta, dove si è sfiorata una vera e propria tragedia.

Un camion dei rifiuti perde due ruote e i copertoni colpiscono le vetture che percorrevano la strada in senso opposto

Danni ingenti per le auto, ma ferita lievemente la passeggera di una delle due vetture, B.C. Di 14 anni di Adrano.

Sul posto immediati i soccorsi con gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e trasferita all'ospedale per le cure del caso.

Forti i rallentamenti si sono verificati sul tratto interessato dall'incidente.

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047