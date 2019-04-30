95047

CAMION SBANDA E PRECIPITA DA UN VIADOTTO DELLA A19, 2 FERITI GRAVI

Sono rimasti feriti in modo grave l’autista e il passeggero del camion che stamattina, sull’autostrada A19 Catania – Palermo, è caduto da un viadotto nell’ennese dopo essere sbandato.L’incidente è sta...

30 aprile 2019 14:16
Sono rimasti feriti in modo grave l’autista e il passeggero del camion che stamattina, sull’autostrada A19 Catania – Palermo, è caduto da un viadotto nell’ennese dopo essere sbandato.

L’incidente è stato causato da un furgone dal quale si sono staccati due pneumatici.

Le due gomme, al centro della carreggiata, hanno fatto da trampolino di lancio al camion.

I due autisti di 59 e 30 anni entrambi di Siracusa sono ricoverati uno in un ospedale di Catania, dove è stato trasportato con l’elisoccorso, e l’altro nel nosocomio di Enna.

E’ intervenuta la polizia stradale.

L’autista del furgone è rimasto illeso

