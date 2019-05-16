CAMION SBANDA IN AUTOSTRADA A18, USCITA OBBLIGATORIA GIARDINI DIREZIONE MESSINA

FLASHIncidente è accaduto intorno alle ore 08 sull'autostrada A18 all'altezza di Sant'Alessio direzione MessinaUn autoarticolato, probabilmente per il manto stradale reso scivoloso dalle forti piogge...

FLASH

Incidente è accaduto intorno alle ore 08 sull'autostrada A18 all'altezza di Sant'Alessio direzione Messina

Un autoarticolato, probabilmente per il manto stradale reso scivoloso dalle forti piogge di queste ore, ha perso il controllo e si è schiantato sulle barriere, prima di fermarsi di traverso occupando l'intera carreggiata.

Lievi, fortunatamente, secondo le prime informazioni le conseguenze per l’autista nonostante il forte impatto.

Sul posto i soccorsi, inoltre è istituita l’uscita obbligatoria GIARDINI direzione messina per consentire ai veicoli di bypassare il punto dove è accaduto il sinistro.

IN AGGIORNAMENTO