CAMION SI RIBALTA SULLA A19 TRATTO CHIUSO A ENNA
Un incidente si è verificato questa mattina sulla A19 in direzione di Palermo, quando un camion carico di frutta si è ribaltato su un fianco all'altezza dello svincolo di Enna.
Gli agenti della Polizia stradale hanno subito avviato indagini per determinare le cause dell'accaduto, mentre i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna hanno prestato soccorso al conducente del Tir, il quale è rimasto ferito nell'impatto.
Nonostante le circostanze, le condizioni del conducente non destano molte preoccupazioni.
È stato prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, l'incidente ha causato gravi disagi nella circolazione, tanto che è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto della A19 coinvolto nell'incidente. Questa misura è stata adottata per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari e successivamente rimuovere il camion dalla carreggiata, ripristinando così la viabilità nella zona.