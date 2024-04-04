CAMION SI RIBALTA SULLA A19 TRATTO CHIUSO A ENNA

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A19 in direzione di Palermo, quando un camion carico di frutta si è ribaltato su un fianco all'altezza dello svincolo di Enna. Gli agenti della Poliz...

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A19 in direzione di Palermo, quando un camion carico di frutta si è ribaltato su un fianco all'altezza dello svincolo di Enna.

Gli agenti della Polizia stradale hanno subito avviato indagini per determinare le cause dell'accaduto, mentre i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna hanno prestato soccorso al conducente del Tir, il quale è rimasto ferito nell'impatto.

Nonostante le circostanze, le condizioni del conducente non destano molte preoccupazioni.

È stato prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, l'incidente ha causato gravi disagi nella circolazione, tanto che è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto della A19 coinvolto nell'incidente. Questa misura è stata adottata per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari e successivamente rimuovere il camion dalla carreggiata, ripristinando così la viabilità nella zona.