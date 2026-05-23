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Camion si ribalta sulla SS 514: autista grave trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo pesante e contenuto lo sversamento di carburante sulla carreggiata. L’autista è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

A cura di Redazione Redazione
23 maggio 2026 18:23
Camion si ribalta sulla SS 514: autista grave trasferito in elisoccorso al Cannizzaro -
Licodia Eubea
Dintorni
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Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 514, nel territorio di Licodia Eubea, dove un autocompattatore che trasportava cartone si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente si è verificato al km 13 della SS 514. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Caltagirone del Comando Provinciale di Catania, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo pesante ed evitare ulteriori rischi alla circolazione.

A seguito del ribaltamento, infatti, si è verificato anche uno sversamento di carburante sulla carreggiata. I pompieri hanno quindi provveduto al contenimento della perdita e alla bonifica dell’area interessata, così da garantire la sicurezza degli automobilisti in transito lungo l’arteria stradale.

L’autista del camion è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del Servizio 118 intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, considerate le condizioni del conducente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Per consentire le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e di rimozione del mezzo pesante, si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la SS 514.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento dell’autocompattatore.

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