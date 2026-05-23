Camion si ribalta sulla SS 514: autista grave trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo pesante e contenuto lo sversamento di carburante sulla carreggiata. L’autista è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 514, nel territorio di Licodia Eubea, dove un autocompattatore che trasportava cartone si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente si è verificato al km 13 della SS 514. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Caltagirone del Comando Provinciale di Catania, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo pesante ed evitare ulteriori rischi alla circolazione.

A seguito del ribaltamento, infatti, si è verificato anche uno sversamento di carburante sulla carreggiata. I pompieri hanno quindi provveduto al contenimento della perdita e alla bonifica dell’area interessata, così da garantire la sicurezza degli automobilisti in transito lungo l’arteria stradale.

L’autista del camion è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del Servizio 118 intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, considerate le condizioni del conducente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Per consentire le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e di rimozione del mezzo pesante, si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la SS 514.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento dell’autocompattatore.