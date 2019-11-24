CAMIONISTA PATERNESE SALVA FAMIGLIA DAL FIUME IN PIENA
Tragedia sfiorata questa mattina nei pressi della stazione di Raddusa, quando una autovettura, a causa del violenti nubifragi che si sono verificati nell'ultime ore, è stata travolta dall’ondata di pi...
A salvare l'intera famiglia, il nonno e due nipoti, il gesto eroico del Paternese Antonino La Cava, che a bordo del suo camion transitava sulla stessa strada.
L'uomo con molto sangue freddo, e sfidando la furia delle acque, ha fatto salire sul suo autocarro la famiglia, prima che l’auto su cui viaggiava il nucleo familiare, fosse trascinata via dalla furia dell’acqua.
