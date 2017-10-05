CAMPAGNA NASTRO ROSA 2017: PRENOTA VISITE DI PREVENZIONE SENOLOGICA
Prende il via anche in provincia di Catania la campagna nazionale “Lilt for Women - Campagna Nastro Rosa 2017” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.
Volto dell’edizione numero 25 della campagna è la conduttrice Ilary Blasi, mentre l’hashtag scelto è #METTILOKO.
A Catania, come ogni anno, la Lilt propone le visite senologiche gratuite
La prenotazione delle visite senologiche (senza esami strumentali) nell’ambito della Campagna Nastro Rosa dovranno essere effettuate telefonandoAzienda Ospedaliera Cannizzaroal numero 095/7262805
esclusivamente nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00.
Le prenotazioni verranno accettate sino ad esaurimento delle disponibilità.