CAMPI FLEGREI, ALBA DI PAURA: FORTE TERREMOTO AVVERTITO ANCHE A NAPOLI

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato alle 5,44 molti napoletani che l'hanno avvertita distintamente, soprattutto ai piani alti dei palazzi.

L'evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri con epicentro nel golfo. Nella zona di Bacoli diverse persone spaventate sono scese in strada. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli.

Paura sì ma nessun danno. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, invitano alla calma dopo le preoccupazioni per la forte scossa delle 5,44 che ha svegliato molti residenti dei Campi Flegrei ma anche tanti a Napoli. "La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 la magnitudo registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale. Al momento non si segnalano danni.

NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Una scossa di terremoto di MD 3.9 è stata registrata alle 5:44 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, provincia di Napoli. Al momento pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, nessuna segnalazione di danni.