CAMPOBELLO DI MAZARA. TRE RUOTE TRAVOLTO DA UN CAMION: MUORE UNA DONNA, GRAVISSIMO IL COMPAGNO

Una donna è morta in un incidente che si è verificato sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola, all'altezza della strada che conduce al villaggio turistico Kartibubbo.La don...

Una donna è morta in un incidente che si è verificato sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola, all'altezza della strada che conduce al villaggio turistico Kartibubbo.

La donna era a bordo di un tre ruote carico di angurie e condotto dal nipote.

Da una prima ricostruzione il mezzo avrebbe fatto una manovra azzardata ed è stato trascinato per alcune decine di metri da un camion che camminava nella sua corsia in direzione di Tre Fontane.

La donna è morta sul colpo, mentre il nipote è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato, in gravissime condizioni, in elisoccorso a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Campobello e i carabinieri.