CAMPOROTONDO ETNEO. AUTO SCIVOLA DAL CARRO ATTREZZI E COLPISCE SCOOTER: UOMO FERITO

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 229, in territorio di Camporotondo Etneo, coinvolgendo un autoveicolo e uno scooter parcheggiato.

La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti, intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari e accertare le cause del sinistro.

Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe stato causato da un problema meccanico al gancio di un carro attrezzi.

L’autovettura, una Fiat 500 che aveva subito un guasto in precedenza, era in fase di carico sul mezzo di soccorso quando il gancio si è improvvisamente rotto, causando la caduta della vettura dal pianale del carro attrezzi. L’auto è scivolata verso uno scooter parcheggiato, investendo un uomo che si trovava seduto sul mezzo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ferito, il quale ha riportato lesioni considerate gravi dai soccorritori. L’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

L’incidente sta causando rallentamenti del traffico lungo la Strada Provinciale 229, con disagi per la viabilità locale.

Le autorità sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità