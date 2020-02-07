CAMPOROTONDO ETNEO E SAN PIETRO CLARENZA: DUE DENUNCIATI PER ALLACCIO ABUSIVO ALLA CONDUTTURA DEL GAS

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato, per furto aggravato, un 42enne del posto ed un 73enne di San Pietro Clarenza.I militari, impegnati in un piano di controllo per la...

I militari, impegnati in un piano di controllo per la repressione dei reati hanno effettuato, unitamente a personale della “2Iretegas S.p.A.”, una serie di verifiche sulla rete di distribuzione del gas metano che asservisce i due paesi.

E’ così emerso che i due denunciati avevano manomesso i contatori usufruendo del gas nelle proprie abitazioni, così però arrecando un danno economico alla società esclusivista del servizio ma soprattutto alla pubblica sicurezza, in considerazione della precarietà dell’allacciamento e della dislocazione dei loro immobili siti in zone densamente abitate, l’uno in via Nazionale di Camporotondo Etneo e l’altro in via Sottotenente Privitera di San Pietro Clarenza.