Camporotondo Etneo, fermati tre pregiudicati con arnesi da scasso: denunciati dai Carabinieri

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati

predatori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania

hanno conseguito un significativo risultato operativo a Camporotondo Etneo, in contrada

Feudotto.

Durante l’attività, i militari hanno, infatti, adocchiato un’utilitaria con a bordo 3 “volti noti”,

ovvero già sorpresi a commettere reati. Per tale motivo, l’equipaggio ha deciso di

procedere ad un controllo, intimando “l’alt” al conducente e, quindi identificando tutti e 3:

un 45enne, un 32enne e un 30enne, i primi due residenti nel comune di San Pietro

Clarenza e il più giovane a Mascalucia.

L’accurata verifica, estesa anche alla perquisizione personale e veicolare, ha consentito di rinvenire chiavi alterate e grimaldelli,

strumenti comunemente utilizzati per lo scasso, a riprova che, molto probabilmente, il

gruppo era in giro per compiere furti.

Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale e i tre uomini, sulla

base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati denunciati

all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ferma

restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.