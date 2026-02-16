Camporotondo Etneo, fermati tre pregiudicati con arnesi da scasso: denunciati dai Carabinieri
Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati
predatori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania
hanno conseguito un significativo risultato operativo a Camporotondo Etneo, in contrada
Feudotto.
Durante l’attività, i militari hanno, infatti, adocchiato un’utilitaria con a bordo 3 “volti noti”,
ovvero già sorpresi a commettere reati. Per tale motivo, l’equipaggio ha deciso di
procedere ad un controllo, intimando “l’alt” al conducente e, quindi identificando tutti e 3:
un 45enne, un 32enne e un 30enne, i primi due residenti nel comune di San Pietro
Clarenza e il più giovane a Mascalucia.
L’accurata verifica, estesa anche alla perquisizione personale e veicolare, ha consentito di rinvenire chiavi alterate e grimaldelli,
strumenti comunemente utilizzati per lo scasso, a riprova che, molto probabilmente, il
gruppo era in giro per compiere furti.
Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale e i tre uomini, sulla
base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati denunciati
all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ferma
restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.