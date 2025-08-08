CAMPOROTONDO ETNEO, FIAMME NEI PRESSI DEL VILLAGGIO SANT’ANTONIO ABATE: CASE EVACUATE, IN AZIONE VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

Camporotondo Etneo (CT) – Un vasto incendio è in corso da tante ore nel territorio di Camporotondo Etneo, dove le fiamme stanno divorando sterpaglie, vegetazione e rifiuti, estendendosi rapidamente ve...

Camporotondo Etneo (CT) – Un vasto incendio è in corso da tante ore nel territorio di Camporotondo Etneo, dove le fiamme stanno divorando sterpaglie, vegetazione e rifiuti, estendendosi rapidamente verso le zone abitate.

Diverse abitazioni sono state evacuate per precauzione, mentre il fumo denso è visibile anche dai paesi limitrofi.

Sul posto sono già operative squadre dell’antincendio, impegnate a contenere il fronte del fuoco che, alimentato dal vento e dalle alte temperature, avanza minaccioso verso le abitazioni civili.

È stato richiesto l’intervento urgente della Protezione Civile di Biancavilla e Adrano, i cui operatori sono in arrivo con squadre attrezzate per affiancare i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento e supporto alla popolazione.

In risposta all’attivazione da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia, anche il Comitato delle Misericordie di Catania è intervenuto con prontezza. Quattro equipaggi di volontari, provenienti dalle Misericordie di Pedara e Gravina di Catania, sono stati inviati sul posto a bordo di un pulmino 9 posti e diversi mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità.

I volontari stanno prestando supporto alla popolazione evacuata e attualmente accolta presso la sala consiliare del Comune, attivata come punto di prima assistenza.

Presente sul territorio anche una squadra antincendio della Misericordia di Belpasso, impegnata nelle attività di contenimento delle fiamme.

La situazione è in evoluzione. Le autorità raccomandano massima prudenza e di seguire esclusivamente i canali ufficiali per aggiornamenti.

FOTO PROTEZIONE CIVILE BELPASSO